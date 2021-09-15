"Талибан" 2.0? Корреспонденты Би-би-си о перспективах Афганистана

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"Талибан" 2.0? Корреспонденты Би-би-си о перспективах Афганистана

15 сентября 2021, 15:36 GMT

Движение "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в России) взяло контроль в Афганистане, и непонятно, что ждет страну в ближайшие месяцы и в более долгосрочной перспективе.

Остается множество вопросов о том, как талибы будут править Афганистаном.

Это "Талибан 2.0" или движение не изменилось? Во что верят талибы? На что будет жить страна, главным экспортом которой был героин? Как будут взаимодействовать разные исламистские группировки? Каковы интересы России в сложившейся ситуации?