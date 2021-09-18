Нелегальная торговля органами. Расследование. Документальный фильм Би-би-си

58 минут назад

Этот прибыльный бизнес имеет инфраструктуру и хорошо налажен в Египте, где мигранты из стран Африки, стремящиеся в Европу, становятся легкой добычей преступных банд. У кого-то органы забирают силой, кого-то заманивают обещанием денег. Нередко вчерашние жертвы нелегальной торговли становятся вербовщиками новых жертв и частью преступной сети. Журналистам Panorama удаётся поговорить и с теми, и с другими, и выяснить, что в нелегальных схемах задействованы коммерческие и государственные медицинские учреждения и даже благотворительные фонды.