Нелегальная торговля органами. Расследование. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Би-би-си исследует одно из самых безобразных явлений современности - нелегальную торговлю человеческими органами.
Этот прибыльный бизнес имеет инфраструктуру и хорошо налажен в Египте, где мигранты из стран Африки, стремящиеся в Европу, становятся легкой добычей преступных банд. У кого-то органы забирают силой, кого-то заманивают обещанием денег. Нередко вчерашние жертвы нелегальной торговли становятся вербовщиками новых жертв и частью преступной сети. Журналистам Panorama удаётся поговорить и с теми, и с другими, и выяснить, что в нелегальных схемах задействованы коммерческие и государственные медицинские учреждения и даже благотворительные фонды.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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