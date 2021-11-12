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"Никто не заслуживает смерти." Кто помогает мигрантам?

59 минут назад

К белорусско-польской границе приходит все больше и больше беженцев. Правозащитники опасаются за их жизнь и здоровье: скоро наступят заморозки, а ситуация остается напряженной.

Несмотря на то, что беженцев не пускают в Польшу, там есть те, кто готов им помочь. Михалово - маленький город на границе с Беларусью. Местные жители создали здесь центр помощи, где мигранты могут поесть и согреться.