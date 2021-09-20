Как медведи возвращаются в леса вокруг Чернобыля
Как медведи возвращаются в леса вокруг Чернобыля
Их не было в этих краях еще с начала ХХ века, но в последние годы исследователи все чаще замечают в Чернобыльской зоне диких медведей.
Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году. Этим летом они тоже несколько раз попадали в объективы фотоловушек, которые ученые расставляют в чернобыльских лесах.
Исследователь дикой природы Сергей Гащак говорит, что это только начало – медведи возвращаются на земли, которые покинул человек.