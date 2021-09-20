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Пакистан: как охладить Карачи, температура которого продолжает расти

55 минут назад

2021 уже стал одним из самых жарких годов за последние десятилетия, и некоторые большие города продолжают бороться с повышением температур. Экстремальная жара взывает проблемы с дыханием, истощение и тепловые удары.

В Карачи предприниматель и активист Шахзад Куреши развернул масштабный проект по развитию парков и лесов - согласно исследованиям, в местах, где больше деревьев, может быть почти на шесть градусов прохладнее, чем в окружающем городе.