Пакистан: как охладить Карачи, температура которого продолжает расти
Пакистан: как охладить Карачи, температура которого продолжает расти
2021 уже стал одним из самых жарких годов за последние десятилетия, и некоторые большие города продолжают бороться с повышением температур. Экстремальная жара взывает проблемы с дыханием, истощение и тепловые удары.
В Карачи предприниматель и активист Шахзад Куреши развернул масштабный проект по развитию парков и лесов - согласно исследованиям, в местах, где больше деревьев, может быть почти на шесть градусов прохладнее, чем в окружающем городе.