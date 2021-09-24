"Ключ к Карабаху". Как живет Шуша через год после войны
"Ключ к Карабаху". Как живет Шуша через год после войны
Именно после взятия Шуши в ноябре 2020 года закончилась вторая карабахская война. Для военных – это важнейшая высота. Для политиков – исторический центр. А для простых людей по обе стороны конфликта – родной дом, который разрушила война.
С 1992 года Шуша (по-армянски Шуши) находился под контролем армянских сил. С 8 ноября 2020 года город перешел под власть Баку.
Это перевернуло тысячи жизней. Журналисты Би-би-си были в Шуше во время войны. Сейчас они вернулись снова, чтобы узнать как пытается жить город и его люди.