"Ключ к Карабаху". Как живет Шуша через год после войны

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"Ключ к Карабаху". Как живет Шуша через год после войны

17 минут назад

Именно после взятия Шуши в ноябре 2020 года закончилась вторая карабахская война. Для военных – это важнейшая высота. Для политиков – исторический центр. А для простых людей по обе стороны конфликта – родной дом, который разрушила война.

С 1992 года Шуша (по-армянски Шуши) находился под контролем армянских сил. С 8 ноября 2020 года город перешел под власть Баку.