Мухаммед Али. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си

21 минуту назад

В документальном фильме Би-би-си жизнь легендарного Мухаммеда Али предстает запечатленной в нескольких случайных снимках. О них рассказывают люди, близко знавшие Мухаммеда, а также журналисты и спортсмены, для которых он был и остается кумиром.

Боксер и громогласный борец за права темнокожих, "шоумен в боксерских трусах" и заботливый отец. Он рано покорил спортивную вершину, но и рано узнал, что для многих он - человек второго сорта. В его жизни были и грандиозный успех, и мировая слава, но и борьба за свои права, и тяжелая, затяжная болезнь. Он он был готов рискнуть карьерой, чтобы остаться верным себе, и это сделало его примером для нескольких поколений людей, не только темнокожих.