Ледники Тянь-Шаня под угрозой из-за изменения климата. Экспедиция в горы Кыргызстана с учеными
Ледники Тянь-Шаня под угрозой из-за изменения климата. Экспедиция в горы Кыргызстана с учеными
В Кыргызстане расположены одни из самых больших горных ледников Центральной Азии. Снежные шапки в горах Тянь-Шаня имеют важнейшее значение для всего региона и далеко за его пределами.
Они являются источником пресной воды для миллионов людей.
Глобальное потепление может спровоцировать нехватку этого ресурса.
В регионе уже вспыхивали конфликты из-за дефицита воды. И, судя по росту темпов таяния ледников, эта проблема может стать серьезнее в ближайшие годы.
Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов отправился в горы в Кыргызстане вместе с учеными-гляциологами, которые следят за ледниками Тянь- Шаня уже 10 лет.