Ледники Тянь-Шаня под угрозой из-за изменения климата. Экспедиция в горы Кыргызстана с учеными

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Ледники Тянь-Шаня под угрозой из-за изменения климата. Экспедиция в горы Кыргызстана с учеными

9 минут назад

В Кыргызстане расположены одни из самых больших горных ледников Центральной Азии. Снежные шапки в горах Тянь-Шаня имеют важнейшее значение для всего региона и далеко за его пределами.

Они являются источником пресной воды для миллионов людей.

Глобальное потепление может спровоцировать нехватку этого ресурса.

В регионе уже вспыхивали конфликты из-за дефицита воды. И, судя по росту темпов таяния ледников, эта проблема может стать серьезнее в ближайшие годы.