"Здесь нет политики, здесь – гуманитарный кризис". Мигранты замерзают на белорусско-польской границе
"Здесь нет политики, здесь – гуманитарный кризис". Мигранты замерзают на белорусско-польской границе
Польша, Латвия и Литва объявили чрезвычайное положение из-за наплыва тысяч мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси.
ЕС обвиняет Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против Запада.Польша вопреки международным нормам депортирует мигрантов от своих границ. По меньшей мере четыре человека погибли.
Корреспондент Би-би-си Ник Бил поговорил с мигрантами и теми, кто им помогает.