"Самозванцы!" Как в Москве прошла акция КПРФ за честные выборы

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"Самозванцы!" Как в Москве прошла акция КПРФ за честные выборы

48 минут назад

В Москве и других городах России прошли акции КПРФ за честные выборы. Коммунисты выступают против учета результатов электронного голосования в Москве.