"Самозванцы!" Как в Москве прошла акция КПРФ за честные выборы
"Самозванцы!" Как в Москве прошла акция КПРФ за честные выборы
В Москве и других городах России прошли акции КПРФ за честные выборы. Коммунисты выступают против учета результатов электронного голосования в Москве.
“Предложение по отмене результатов электронного голосования я поддержать не могу. Голоса двух миллионов москвичей, с моей точки зрения, посчитаны корректно, и их необходимо учесть”, - заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.