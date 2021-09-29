Би-би-си поговорила с родными тех, кто погиб в одной самых страшных трагедий XX века

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Би-би-си поговорила с родными тех, кто погиб в одной самых страшных трагедий XX века

2 часа назад

К 1941 году в Киеве проживало около миллиона жителей, треть из которых были евреями. Никто из них и не думал бежать от наступающей немецкой армии – люди помнили, как в 1918 году немецкие солдаты помогали местным жителям. Поэтому многие остались в своих домах.

Однако в 1941 году у оккупантов был другой план. Захватившие Киев нацисты распространяли листовки с приказом всем евреям города прибыть в "пункты сбора" с ценными вещами и документами. Ослушавшимся грозил расстрел.

29 и 30 сентября евреев с семьями в сопровождении охраны провели на край города, к Бабьему Яру, где, разделив мужчин и женщин с детьми, раздевали их и расстреливали.

За два дня было расстреляно 33 771 человек. Почти все – евреи. Остальные – цыгане, партизаны, пленные, украинские националисты. В течение следующих недель было убито около 18 000 евреев, не явившихся ранее. Эти числа были установлены по одежде, оставшейся от жертв. Места казней засыпали землей или подрывали.

Русская служба Би-би-си собрала редкие архивные кадры из Киева 1941 года и нашла тех, чьи родные стали жертвами одной из самых страшных трагедий XX века.