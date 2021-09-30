Как проблема космического мусора на орбите угрожает будущему освоению космоса
Как проблема космического мусора на орбите угрожает будущему освоению космоса
Когда мы читаем прогноз погоды, смотрим спутниковое ТВ или ищем дорогу при помощи навигатора, мы на самом деле используем инфраструктуру, расположенную на средней и низкой околоземной орбите. В скором будущем, возможно, оттуда же нам будет доставляться и интернет.
Но все это находится под угрозой из-за объемов генерируемого человечеством космического мусора. Похоже, на орбите его скопилось уже достаточно, чтобы запустить каскадный эффект, когда одно столкновение орбитальных обломков будет приводить к следующим и так далее.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Гусев разобрался в том, откуда берется космический мусор, сколько сейчас объектов находится на орбите и как можно решить эту проблему.