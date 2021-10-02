Самые маленькие пациенты: как оперируют ещё не родившихся детей. Документальный фильм Би-би-си

49 минут назад

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Внутриутробная хирургия - область медицины, пациенты которой еще даже не успели сделать первый вдох.

Когда УЗИ плода выявляет проблему - расщепление позвоночника, кисту на легком, грыжу или задержку внутриутробного развития - время волшебного ожидания для родителей оборачивается настоящим кошмаром. Британские хирурги-пионеры в этой области лечат самых маленьких пациентов в мире, оперируют младенцев прямо в утробе. И дарят родителям надежду, а детям - шанс на жизнь.