Панк, бунтарь... и основатель самой дорогой компании в мире. Как Стив Джобс добился своего

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Панк, бунтарь... и основатель самой дорогой компании в мире. Как Стив Джобс добился своего

35 минут назад

10 лет назад умер сооснователь и главный идеолог компании Apple Стив Джобс. За это время Apple стала самой дорогой компанией в мире и лидером своей области.

Как рассказывают знакомые и биографы Джобса, он жил на пересечении технологий и искусства и обладал уникальной способностью, которую они называли "поле искажения реальности". Это позволило ему мечтать о невозможном и построить ведущие компании, но и препятствовало объективному восприятию серьезных моментов в своей жизни.