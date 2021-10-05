Панк, бунтарь... и основатель самой дорогой компании в мире. Как Стив Джобс добился своего
Панк, бунтарь... и основатель самой дорогой компании в мире. Как Стив Джобс добился своего
10 лет назад умер сооснователь и главный идеолог компании Apple Стив Джобс. За это время Apple стала самой дорогой компанией в мире и лидером своей области.
Как рассказывают знакомые и биографы Джобса, он жил на пересечении технологий и искусства и обладал уникальной способностью, которую они называли "поле искажения реальности". Это позволило ему мечтать о невозможном и построить ведущие компании, но и препятствовало объективному восприятию серьезных моментов в своей жизни.
О том, кем был Стив Джобс и как он добился своего, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Григор Атанесян.