Каким был Андрей Зельцер, застреленный сотрудниками КГБ в своей квартире в Минске. Рассказ подруги белоруса
Каким был Андрей Зельцер, застреленный сотрудниками КГБ в своей квартире в Минске. Рассказ подруги белоруса
28 сентября в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер. Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.
Видео, опубликованное Следственным комитетом Республики Беларусь, смонтировано из нескольких кусков, ответа на вопрос, кто стрелял и что произошло в квартире Андрея Зельцера, оно не дает. Однако следователи и Александр Лукашенко настаивают, что первым огонь открыл Зельцер.
Би-би-си поговорила с подругой Андрея Зельцера. По ее словам, Андрей не был ни террористом, ни радикалом, ни человеком, склонным к насилию.