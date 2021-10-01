Каким был Андрей Зельцер, застреленный сотрудниками КГБ в своей квартире в Минске. Рассказ подруги белоруса

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Каким был Андрей Зельцер, застреленный сотрудниками КГБ в своей квартире в Минске. Рассказ подруги белоруса

7 минут назад

28 сентября в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер. Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.

Видео, опубликованное Следственным комитетом Республики Беларусь, смонтировано из нескольких кусков, ответа на вопрос, кто стрелял и что произошло в квартире Андрея Зельцера, оно не дает. Однако следователи и Александр Лукашенко настаивают, что первым огонь открыл Зельцер.