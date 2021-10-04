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Скаты манта вдохновили на идею по очистке океана

35 минут назад

Однако ученые, кажется, нашли решение - они наблюдали за скатами манта, тем, как они питаются и перерабатывают планктон. Это вдохновило ученых на создание системы фильтрации воды, которая улавливает крошечные фрагменты и микрочастицы. При этом засоры им не грозят.