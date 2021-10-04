Скаты манта вдохновили на идею по очистке океана
Скаты манта вдохновили на идею по очистке океана
Установки по очистке сточных вод выбрасывают частицы микропластика в окружающую среду, загрязняя океан. Накопление этого микропластика опасно для дикой природы.
Однако ученые, кажется, нашли решение - они наблюдали за скатами манта, тем, как они питаются и перерабатывают планктон. Это вдохновило ученых на создание системы фильтрации воды, которая улавливает крошечные фрагменты и микрочастицы. При этом засоры им не грозят.