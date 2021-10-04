Афганские дети рискуют жизнями, перевозя контрабандой сладости и сигареты

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Афганские дети рискуют жизнями, перевозя контрабандой сладости и сигареты

7 минут назад

Афганские дети рискуют жизнями, перевозя контрабандой сладости и сигареты в соседние страны. За выполнение таких заданий подростки получают около 10 долларов. Для многих семей это единственный источник дохода.

Дети прячутся под грузовиками и на крышах машин, чтобы перейти границу.

Некоторым из контрабандистов по семь-восемь лет. Несмотря на опасность, многие их них считают, что лучше рисковать жизнью чем умереть от голода.