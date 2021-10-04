Афганские дети рискуют жизнями, перевозя контрабандой сладости и сигареты
Афганские дети рискуют жизнями, перевозя контрабандой сладости и сигареты
Афганские дети рискуют жизнями, перевозя контрабандой сладости и сигареты в соседние страны. За выполнение таких заданий подростки получают около 10 долларов. Для многих семей это единственный источник дохода.
Дети прячутся под грузовиками и на крышах машин, чтобы перейти границу.
Некоторым из контрабандистов по семь-восемь лет. Несмотря на опасность, многие их них считают, что лучше рисковать жизнью чем умереть от голода.
По оценке ЮНИСЕФ, здоровье более миллиона афганских детей находится под угрозой из-за недоедания.