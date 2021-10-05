"Вызов" в космос: на МКС отправился первый киноэкипаж

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"Вызов" в космос: на МКС отправился первый киноэкипаж

56 минут назад

С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым (командир корабля). Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.