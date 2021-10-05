Скандальные признания бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген об алгоритмах соцсети

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Скандальные признания бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген об алгоритмах соцсети

15 минут назад

Фрэнсис Хауген почти три года проработала в компании Facebook. За это время она скопировала ряд внутренних документов компании. Покинув должность менеджера по продукции, она передала документы властям и прессе, а позже дала интервью телекомпании CBS. Также она выступила перед американским сенатом.

Число пользователей сети Марка Цукерберга по всему миру приближается к 3 млрд млрд человек.

А летом этого года капитализация компании впервые превысила $1 трлн. По словам Фрэнсис Хауген, пользователи соцсети платят своей безопасностью за это.

Хауген утверждает, что стремление заработать подталкивает соцсеть продвигать посты с противоречивым содержанием, провоцирующим злость и вражду.