Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: как жители острова Пальма справляются с последствиями
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: как жители острова Пальма справляются с последствиями
На испанском острове Пальма усиливается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Рухнула северная сторона кратера, и лава хлынула с новой силой.
Местные фермеры терпят убытки из-за пепла, а рыбаки не могут выйти в море. В то же время тротуары и дороги в деревнях покрывает слой пепла.
С начала извержения 19 сентября 2021 года уничтожены около 1000 домов. Около 6000 человек эвакуированы.