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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: как жители острова Пальма справляются с последствиями

14 минут назад

Местные фермеры терпят убытки из-за пепла, а рыбаки не могут выйти в море. В то же время тротуары и дороги в деревнях покрывает слой пепла.