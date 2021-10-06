Свои и чужие: как живет Хабаровск через год после протестов

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Свои и чужие: как живет Хабаровск через год после протестов

7 минут назад

Год назад на улицы Хабаровска выходили десятки тысяч людей. Каждый день на протяжении нескольких месяцев протесты продолжались. Люди требовали освободить из-под ареста “народного губернатора” Сергея Фургала.

Спустя год губернаторские выборы выигрывает Михаил Дегтярев, назначенный на пост главы края Кремлем. ЛДПР теряет свою лидирующую позицию и падает на третье место, уступая первенство “Единой России” и КПРФ. Сторонники Фургала делятся на своих и чужих. Хабаровчане верят социальным сетям нового губернатора, а активисты не уходят с главных площадей города.