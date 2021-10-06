Зачем 81-летний Ник Гарднер покоряет шотландские вершины
Зачем 81-летний Ник Гарднер покоряет шотландские вершины
Когда жене Ника Гарднера диагноcтировали болезнь Альцгеймера, он не знал, что делать и как жить дальше.
Тогда, в возрасте 80 лет он поставил себе цель: подняться на все шотландские горные вершины выше 3000 метров. Всего таких 282. За год Ник поднялся на 177 из них.
Свои достижения он размещает на страницах Facebook и Instagram. Так он собирает деньги для благотворительных организаций, которые помогают его жене. А с подписчиками знакомится на склонах гор.