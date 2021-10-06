Зачем 81-летний Ник Гарднер покоряет шотландские вершины

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Зачем 81-летний Ник Гарднер покоряет шотландские вершины

20 минут назад

Когда жене Ника Гарднера диагноcтировали болезнь Альцгеймера, он не знал, что делать и как жить дальше.

Тогда, в возрасте 80 лет он поставил себе цель: подняться на все шотландские горные вершины выше 3000 метров. Всего таких 282. За год Ник поднялся на 177 из них.