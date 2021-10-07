Бездомный пес ездит зайцем по Стамбулу

Бродячий пес по кличке Боджи целыми днями занят поездками по Стамбулу на общественном транспорте.

Собака катается на метро, автобусах, трамваях и даже паромах. Городские власти отслеживают передвижение Боджи с помощью микромира и говорят, что за день пес проделывает около 30 км и посещает как минимум 29 станций метро.

Собака вежливо пропускает выходящих пассажиров и, похоже, знает, куда едет. Попутчики же с удовольствием фотографируются с местной знаменитостью.