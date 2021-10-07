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Бездомный пес ездит зайцем по Стамбулу

19 минут назад

Бродячий пес по кличке Боджи целыми днями занят поездками по Стамбулу на общественном транспорте.

Собака катается на метро, автобусах, трамваях и даже паромах. Городские власти отслеживают передвижение Боджи с помощью микромира и говорят, что за день пес проделывает около 30 км и посещает как минимум 29 станций метро.