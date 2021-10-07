Бездомный пес ездит зайцем по Стамбулу
Бездомный пес ездит зайцем по Стамбулу
Бродячий пес по кличке Боджи целыми днями занят поездками по Стамбулу на общественном транспорте.
Собака катается на метро, автобусах, трамваях и даже паромах. Городские власти отслеживают передвижение Боджи с помощью микромира и говорят, что за день пес проделывает около 30 км и посещает как минимум 29 станций метро.
Собака вежливо пропускает выходящих пассажиров и, похоже, знает, куда едет. Попутчики же с удовольствием фотографируются с местной знаменитостью.