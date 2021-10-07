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Песчаная буря в Бразилии. Причины и последствия

2 часа назад

Стремительная песчаная буря прошла по бразильскому штату Сан-Паулу. Несмотря на то, что сильные ветра перед началом дождей в Бразилии – дело обычное, на этот раз сильная засуха усугубила ситуацию.