Песчаная буря в Бразилии. Причины и последствия
Песчаная буря в Бразилии. Причины и последствия
Стремительная песчаная буря прошла по бразильскому штату Сан-Паулу. Несмотря на то, что сильные ветра перед началом дождей в Бразилии – дело обычное, на этот раз сильная засуха усугубила ситуацию.
Из-за поднявшегося песка небо приобрело оранжево-коричневый оттенок, а в некоторых городах штата были повреждены дома и повалены деревья.
Ученые считают, что избыток тепла в атмосфере, вызванный потеплением климата, вытягивает из почвы влагу и усугубляет засуху.