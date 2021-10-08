Робот-гибрид: может летать, ходить и кататься на скейтборде
Робот-гибрид: может летать, ходить и кататься на скейтборде
Инженеры из Калифорнии сделали нового гибридного робота Леонардо, или коротко - Лео.
Многосоставные ноги и четыре пропеллерных мотора делают робота более устойчивым, но при этом легким.
Лео, высотой 75 см, может быть использован для осмотра высоковольтных линий, покраски мостов, исследований космоса. В будущем планируется использовать этого робота для контактных работ с людьми - доставки посылок и помощи по дому в повседневных делах.
A пока робот учится кататься на скейтборде и ходить по канату.