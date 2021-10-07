“Гигантский пыточный механизм”: что происходит после публикации архива с видео пыток
“Гигантский пыточный механизм”: что происходит после публикации архива с видео пыток
Правозащитный проект Gulagu.net получил 40 гигабайт видео, документов и фото с пытками в российских колониях. Некоторые из этих видео правозащитники опубликовали.
По словам основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, это первые настолько масштабные доказательства пыток в российских колониях. Осужденных систематически пытали в учреждениях УФСИН в Саратове, Красноярске, Иркутске, Владимире и ряде других российских городов.
Следственный комитет завел не менее семи уголовных дел, нескольких сотрудников ФСИН уволили.