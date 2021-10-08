Журналисты Дмитрий Муратов и Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира
Журналисты Дмитрий Муратов и Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов и соучредитель филиппинского новостного сайта Rappler Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира
Издание Марии Ресса пишет о коррупции и критикует кампанию президента Дутерте по истреблению наркоторговли. На Rappler уже заведено 11 уголовных дел. А ей и ее коллеге грозит тюремное заключение сроком до 6 лет по делу о распространении клеветы.
А Минюст России в день объявления лауреатов премии мира, расширил список "СМИ – иноагентов". В него добавили девять человек и три организации.