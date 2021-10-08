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Журналисты Дмитрий Муратов и Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира

50 минут назад

Издание Марии Ресса пишет о коррупции и критикует кампанию президента Дутерте по истреблению наркоторговли. На Rappler уже заведено 11 уголовных дел. А ей и ее коллеге грозит тюремное заключение сроком до 6 лет по делу о распространении клеветы.