Тайная жизнь собак. Документальный фильм Би-би-си

45 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Собака, как известно, - лучший друг человека. Но так ли хорошо мы знаем наших верных спутников? Как они видят наш мир? И что они думают о нас? В этом фильме мы познакомимся с собаками, у которых, кажется, есть шестое чувство.

Мы проследим за тем, как растёт щенок. Наблюдая за его развитием, мы откроем для себя скрытые способности всех собак.

За последние годы учёные как никогда далеко продвинулись в изучении собак, их тела и разума. И результаты этих исследований невероятны, они заставят вас взглянуть на ваших питомцев по-другому.