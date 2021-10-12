Не такие, как все. Как в России работают модели с особенностями внешности и инвалидностью?
Не такие, как все. Как в России работают модели с особенностями внешности и инвалидностью?
Юля родилась без руки, на Тоню оборачивались прохожие из-за красного пятна на пол-лица, Марию с синдромом Дауна постоянно дразнили в школе. Теперь они снимаются для модных дизайнеров и появляются на страницах глянцевых журналов.
Работы для моделей с особенностями внешности или инвалидностью в России пока мало, но девушки надеются, что смогут своим примером вдохновить других. Русская служба Би-би-си поговорила с Юлей, Тоней и Машей о том, как изменилась их жизнь после начала работы моделью, а также узнала, каким основатели агентства Alium видят модельное агентство будущего.