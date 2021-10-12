Не такие, как все. Как в России работают модели с особенностями внешности и инвалидностью?

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Не такие, как все. Как в России работают модели с особенностями внешности и инвалидностью?

2 минуты назад

Юля родилась без руки, на Тоню оборачивались прохожие из-за красного пятна на пол-лица, Марию с синдромом Дауна постоянно дразнили в школе. Теперь они снимаются для модных дизайнеров и появляются на страницах глянцевых журналов.