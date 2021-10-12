"Игра в кальмара": как корейский сериал от Netflix захватил мир

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"Игра в кальмара": как корейский сериал от Netflix захватил мир

32 минуты назад

Новый корейский сериал "Игра в кальмара" от Netflix занимает первую строчку по популярности в 90 странах мира, в том числе и в России.