"Игра в кальмара": как корейский сериал от Netflix захватил мир
"Игра в кальмара": как корейский сериал от Netflix захватил мир
Новый корейский сериал "Игра в кальмара" от Netflix занимает первую строчку по популярности в 90 странах мира, в том числе и в России.
На волне успеха сериала на онлайн сервисах по изучению корейского языка резко выросло число подписчиков. Играющих в показанную в сериале игру «Красный свет, зеленый свет» взрослых и детей можно увидеть по всему миру. А количество сломанных конфет дальгона не поддается счету.