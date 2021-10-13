В Лондоне прошла премьера нового фильма о Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"
В Лондоне прошла премьера нового фильма о Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"
На Лондонском кинофестивале состоялась премьера нового фильма о принцессе Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы".
События фильма разворачиваются в королевском поместье Сандригем во время семейного Рождества 1991 года. Эти три дня, по замыслу режиссера, стали судьбоносными для принцессы Дианы - именно тогда она приняла решение расстаться с принцем Чарльзом.
Критики и сами зрители задаются вопросом - нужен ли публике еще один фильм о жизни принцессы Дианы, и можно ли такое кино назвать искусством или это, все же, просто бизнес?
Об этом Би-би-си спросила Кристен Стюарт, американскую актрису, сыгравшую роль Дианы в новом фильме.
В России "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" выйдет в прокат 2 декабря.