В Лондоне прошла премьера нового фильма о Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

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В Лондоне прошла премьера нового фильма о Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

12 минут назад

На Лондонском кинофестивале состоялась премьера нового фильма о принцессе Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы".

События фильма разворачиваются в королевском поместье Сандригем во время семейного Рождества 1991 года. Эти три дня, по замыслу режиссера, стали судьбоносными для принцессы Дианы - именно тогда она приняла решение расстаться с принцем Чарльзом.

Критики и сами зрители задаются вопросом - нужен ли публике еще один фильм о жизни принцессы Дианы, и можно ли такое кино назвать искусством или это, все же, просто бизнес?

Об этом Би-би-си спросила Кристен Стюарт, американскую актрису, сыгравшую роль Дианы в новом фильме.