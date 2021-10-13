Железные кулаки Пхеньяна. Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, на что способен
Железные кулаки Пхеньяна. Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, на что способен
На военной выставке лидеру КНДР Ким Чен Ыну, пообещавшему создать "непобедимую армию", продемонстрировали мощь спецназа. Военные пробивали головой бетонные блоки, гнули шеями железные прутья и лежали на стекле.
Военные парады и смотры в КНДР участились на фоне сообщений о голоде и глубоком кризисе в экономике страны.
Наблюдатели утверждают, что мощь армии демонстрируют для поднятия духа обнищавшего населения. А Ким Чен Ын в своих речах всегда подчеркивает, что военный арсенал необходим для сдерживания врагов Северной Кореи.