Зачем оленю, который ходил с покрышкой на шее два года, отрезали рог
Зачем оленю, который ходил с покрышкой на шее два года, отрезали рог
Сотрудники природоохранного агентства Колорадо два года пытались поймать этого оленя, им это удалось только с четвертой попытки.
Когда оленя усыпили, оказалось, что металлические нити в покрышке слишком крепкие, и рейнджерам пришлось отрезать ему рог. Но он отрастет следующей весной.
Скорее всего, олень зашел во двор, где висели качели из покрышки, засунул в нее голову и не смог вытащить. И так прогулял два года.