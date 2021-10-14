Зачем оленю, который ходил с покрышкой на шее два года, отрезали рог

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Зачем оленю, который ходил с покрышкой на шее два года, отрезали рог

31 минуту назад

Сотрудники природоохранного агентства Колорадо два года пытались поймать этого оленя, им это удалось только с четвертой попытки.

Когда оленя усыпили, оказалось, что металлические нити в покрышке слишком крепкие, и рейнджерам пришлось отрезать ему рог. Но он отрастет следующей весной.