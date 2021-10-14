Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?
Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?
Конфликт на востоке Украины разрушил инфраструктуру угольной добычи. Теперь это угрожает экологической катастрофой всему региону. Многие дома в городах и селах Донецкой и Луганской областей уже затапливает.
Это происходит из-за того, что с большинства шахт перестали откачивать грунтовые воды.
Жители города Селидово остались без питьевой воды: в реку Камышеваху работающие шахты выкачивают воду с целого ряда других объектов, в ней содержатся опасные вещества. А в одной из выработок находятся отходы от проведенного в 1979 году ядерного эксперимента «Клеваж».
В сентябре в рамках Трехсторонней контактной группы стороны договорились о начале переговоров об организации визита инспекторов МАГАТЭ.