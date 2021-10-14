Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?

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Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?

49 минут назад

Конфликт на востоке Украины разрушил инфраструктуру угольной добычи. Теперь это угрожает экологической катастрофой всему региону. Многие дома в городах и селах Донецкой и Луганской областей уже затапливает.

Это происходит из-за того, что с большинства шахт перестали откачивать грунтовые воды.

Жители города Селидово остались без питьевой воды: в реку Камышеваху работающие шахты выкачивают воду с целого ряда других объектов, в ней содержатся опасные вещества. А в одной из выработок находятся отходы от проведенного в 1979 году ядерного эксперимента «Клеваж».