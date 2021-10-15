Полина из Золотого. Как девочка в Донбассе помогает брошенным животным

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Полина из Золотого. Как девочка в Донбассе помогает брошенным животным

25 минут назад

Полина и ее семья остались в Золотом во время конфликта, и рядом с их домом не раз падали снаряды.

Но тогда пострадали не только люди. Многих животных оставили хозяева. 13-летняя Полина Кирильчук кормит этих животных, лечит и ищет им новых хозяев.