Полина из Золотого. Как девочка в Донбассе помогает брошенным животным
Полина из Золотого. Как девочка в Донбассе помогает брошенным животным
Полина и ее семья остались в Золотом во время конфликта, и рядом с их домом не раз падали снаряды.
Но тогда пострадали не только люди. Многих животных оставили хозяева. 13-летняя Полина Кирильчук кормит этих животных, лечит и ищет им новых хозяев.
По словам Полины, уезжая, многие люди оставляли животных оставляли на привязи. Поэтому с собаками у Полины дружбы не получилось: они бросались на нее. Теперь ее хобби – спасение кошек. А мечта – чтобы в Золотом было удобно и хорошо жить детям.