Убит британский депутат Дэвид Эмесс в результате нападения с ножом. Видео
Убит британский депутат Дэвид Эмесс в результате нападения с ножом. Видео
В Британии в результате нападения с ножом погиб 69-летний депутат Дэвид Эмесс. Это первое за 5 лет убийство политика в королевстве.
Эмесса не смогли спасти врачи, он умер на месте от многочисленных ножевых ранений.
Атака произошла во время общения Эмесса с избирателями. Мотивы нападавшего пока не ясны, он арестован.
В 2016 году при похожих обстоятельствах была убита депутат Джо Кокс, которая защищала беженцев. На нее напал ультраправый радикал, сейчас он отбывает пожизненный срок.