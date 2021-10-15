Убит британский депутат Дэвид Эмесс в результате нападения с ножом. Видео

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Убит британский депутат Дэвид Эмесс в результате нападения с ножом. Видео

29 минут назад

В Британии в результате нападения с ножом погиб 69-летний депутат Дэвид Эмесс. Это первое за 5 лет убийство политика в королевстве.

Эмесса не смогли спасти врачи, он умер на месте от многочисленных ножевых ранений.

Атака произошла во время общения Эмесса с избирателями. Мотивы нападавшего пока не ясны, он арестован.