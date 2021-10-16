Токсичный город: как дети пострадали из-за халатности властей. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Документальный фильм Би-би-си рассказывает о "Деле детей Корби", которое стало судебным прецедентом и навсегда изменило отношение общества к проблеме загрязнения воздуха.
В 90-е годы прошлого века в небольшом городке Корби в графстве Нортгемптоншир стали происходить странные вещи. У нескольких женщин здесь родились дети с деформированными руками. Об этом узнали журналисты газеты Sunday Times. Проведя расследование, они пришли к заключению, что причиной врожденных деформаций могло быть загрязнение воздуха, ставшее результатом халатности местных властей при захоронении отходов сталелитейного производства. Матери пострадавших детей потребовали от властей компенсации, но получили отказ. Добиваться справедливости детям и их семьям пришлось около десяти лет.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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