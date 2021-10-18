Афганистан: как живут девушки и женщины спустя месяц после запрета ходить в школы и на работу?

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Афганистан: как живут девушки и женщины спустя месяц после запрета ходить в школы и на работу?

7 минут назад

С момента прихода "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) к власти в Афганистане, девушки и женщины будто исчезли не только с улиц, но и из общественной жизни страны.

Женщинам, за исключением работающих в секторе общественного здравоохранения, пока не разрешили вернуться к работе.