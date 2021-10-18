Афганистан: как живут девушки и женщины спустя месяц после запрета ходить в школы и на работу?
Афганистан: как живут девушки и женщины спустя месяц после запрета ходить в школы и на работу?
С момента прихода "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) к власти в Афганистане, девушки и женщины будто исчезли не только с улиц, но и из общественной жизни страны.
Женщинам, за исключением работающих в секторе общественного здравоохранения, пока не разрешили вернуться к работе.
Корреспондент Би-би-си Йогита Лимай получила эксклюзивный доступ к бывшему министерству по делам женщин в Кабуле, которое теперь заменено министерством порока и добродетели, и смогла спросить представителя талибов о будущем женщин в Афганистане.