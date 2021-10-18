Мертвое море исчезает: новая работа фотографа Спенсера Туника
Мертвое море исчезает: новая работа фотографа Спенсера Туника
Спенсер Туник известен своими постановочными фотографиями с сотнями обнаженных людей в разных точках планеты. Таким способом фотограф пытается привлечь внимание к экологическим проблемам.
Последняя работа художника посвящена исчезающему Мертвому морю. Около двухсот человек, покрытых белой краской, участвовали в съемке на берегу моря в Израиле, которое мелеет примерно на метр каждый год.