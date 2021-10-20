В Норвегии активисты борются за сокращение добычи нефти
В Норвегии активисты борются за сокращение добычи нефти
Рост цен на газ в Европе показал ее зависимость от ископаемого топлива, но можно ли прекратить добычу нефти и других ископаемых?
Молодые активисты борются за то, чтобы Норвегия избавилась от нефтяной зависимости. В правительстве говорят, что углекислый газ производится не при добыче нефти, а при ее использовании.
На нефтяных платформах работают сотни норвежцев, и они обеспокоены за свое будущее и будущее своих детей.
Разбирался корреспондент Би-би-си Ник Бик.