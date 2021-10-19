Интервью информатора Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив видео с пытками

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Интервью информатора Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив видео с пытками

22 минуты назад

Белорус Сергей Савельев передал правозащитникам из Gulagu.net видео с пытками и насилием в тюрьмах. Сейчас он во Франции - он намерен получить там политическое убежище. С информатором Сергеем Савельевым поговорила корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова.

После публикации материалов, которые предоставил Савельев, СКР завел не менее 7 уголовных дел, ряд сотрудников ФСИН были уволены.

Савельев рассказал о том, как его в конце сентября допрашивали российские силовики.