Сирия: безопасно ли беженцам возвращаться на родину?
Сирия: безопасно ли беженцам возвращаться на родину?
Башар Асад зовет беженцев домой, однако гуманитарные организации утверждают, что возвращаться в Сирию небезопасно.
Более 6,8 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну с 2011 года. Теперь президент Сирии зовет бежавших на родину, но не все торопятся возвращаться.
По данным Human Rights Watch, права вернувшихся грубо нарушаются, людей останавливают на границе, подвергают пыткам, убивают, многие пропадают без вести.