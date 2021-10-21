"Душа воды" напротив Манхэттена. Необычная скульптура в форме головы появилась на Гудзоне
"Душа воды" напротив Манхэттена. Необычная скульптура в форме головы появилась на Гудзоне
Гигантская скульптура женской головы с прижатым к губам указательным пальцем появилась на берегу реки Гудзон.
24-метровая статуя "Душа воды" установлена в 6 км от статуи Свободы, в Джерси-Сити, но обращена к жителям нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.
По замыслу создателя скульптуры, испанского художника Жауме Пленса, она как будто просит горожан остановиться на мгновение и прислушаться к шуму воды, которая "говорит" с нами, обратить внимание на себя и на окружающих.
Статуя изготовлена из полиэфирной смолы, стекловолокна и мраморной пыли.
Жауме Пленса известен своими фигуративными инсталляциями и объектами, вписанными в городской и природный ландшафт.