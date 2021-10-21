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"Душа воды" напротив Манхэттена. Необычная скульптура в форме головы появилась на Гудзоне

28 минут назад

24-метровая статуя "Душа воды" установлена в 6 км от статуи Свободы, в Джерси-Сити, но обращена к жителям нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

По замыслу создателя скульптуры, испанского художника Жауме Пленса, она как будто просит горожан остановиться на мгновение и прислушаться к шуму воды, которая "говорит" с нами, обратить внимание на себя и на окружающих.