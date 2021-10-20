“Иди рожай детей!” Профессиональные геймерши о хейте и успехе в мире киберспорта
“Иди рожай детей!” Профессиональные геймерши о хейте и успехе в мире киберспорта
Команда из СНГ на днях победила на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. В составе Team Spirit - три россиянина, два украинца - и ни одной девушки.
Половина людей, играющих в компьютерные игры в мире - девушки. Но всего 5% профессиональных киберспортсменов в мире - женщины.
Kaк так получилось и что нужно сделать, чтобы женщин было больше в мире киберспорта?
Об этом Би-би-си спросила одних из самых успешных киберспортсменок из России.
Видеожурналист: Мария Евстафьева