Протест поперек дороги: кто такие Insulate Britain
Протест поперек дороги: кто такие Insulate Britain
В Британии появилось новое эко-движение, и за пару месяцев оно успело вызвать бурю возмущения среди жителей. Дело в том, что активисты приклеивают себя к оживленным дорогам, блокируя движение как внутри Лондона, так и на важных маршрутах вокруг города, например, на трассе в аэропорт Хитроу.
В многочасовых пробках, помимо обычных водителей, застревают и машины скорой помощи и служб доставки, а также грузовые фуры.
Действия активистов грозят стать причиной ужесточения законов о полиции в части контроля за митингами. А это, как считает Amnesty International, прямой путь к запрету мирных акций. Русская служба Би-би-си рассказывает, откуда взялось движение Insulate Britain, и чего добиваются его активисты.