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Протест поперек дороги: кто такие Insulate Britain

21 октября 2021

В Британии появилось новое эко-движение, и за пару месяцев оно успело вызвать бурю возмущения среди жителей. Дело в том, что активисты приклеивают себя к оживленным дорогам, блокируя движение как внутри Лондона, так и на важных маршрутах вокруг города, например, на трассе в аэропорт Хитроу.