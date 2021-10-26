"Пожалел, что не прививался": больницы России накануне новых ограничений

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"Пожалел, что не прививался": больницы России накануне новых ограничений

17 минут назад

По данным оперштаба, за сутки 25 октября в России от коронавируса умерли 1106 человек. Это новый максимум с начала пандемии.

На этой неделе в России начинают действовать нерабочие дни: с 30 октября по всей стране, с 28 октября - в Москве. Рестораны, кафе и бары закроют до 7 ноября. Московские власти заявили, что пока нет планов продлять ограничения после этой даты.