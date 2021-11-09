Спасение по жесту из TikTok: рассказ полицейского
Спасение по жесту из TikTok: рассказ полицейского
Случайный автомобилист заметил, как девушка в соседней машине показала ему набирающий популярность в TikTok жест, означающий сигнал о помощи.
После его обращения в полицию похитителя Херберта Брика удалось задержать. Брику предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, а также хранении детской порнографии.
Жест, показывающий сгибающуюся в кулак ладонь, придумали в Канадском женским фонде. Он широко распространился в период самоизоляции из-за увеличения рисков домашнего насилия.