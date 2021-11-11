"Идите в Польшу." Рассказы беженцев по обе стороны белорусско-польской границы

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"Идите в Польшу." Рассказы беженцев по обе стороны белорусско-польской границы

33 минуты назад

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши сейчас в острой фазе. Тысячи граждан стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в ЕС.

В 2020-2021 годах власти Беларуси отменили или существенно упростили визовый режим с 76 государствами. Среди них - страны, охваченные войнами и вооруженными конфликтами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик - президент Путин".