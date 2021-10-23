Борьба за миллионы: как видеоигры и киберспорт рождают суперзвезд. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Документальный фильм Би-би-си рассказывает историю киберспортивной команды, вступившей в борьбу за выход в плей-офф Европейского чемпионата по "Лиге Легенд" 2020. Ставки высоки, уровень стресса зашкаливает. Десять команд вступили в борьбу, и ни одна из них не намерена сдать Нексус без боя.

Если вы родитель ребенка, который только и делает, что играет в видеоигры, не спешите огорчаться. Киберспорт в наши дни может стать мегауспешной карьерой, при условии, что ваш ребенок - хороший игрок.

Если вы инвестор, размышляющий о том, куда вложить деньги, то поторопитесь принять решение. Ведь киберспорт сегодня приносит огромную прибыль, при условии, что ваша команда способна конкурировать с другими сильными командами в турнирах премьер-лиги. В таких, например, как Чемпионат мира по "Лиге Легенд".