"Оружие всегда проверяется". Коллега Галины Хатчинс о том, что случилось на съемочной площадке "Раста".
"Оружие всегда проверяется". Коллега Галины Хатчинс о том, что случилось на съемочной площадке "Раста".
Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Раст" застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.
Что произошло на площадке – неизвестно. Би-би-си поговорила с коллегой Галины Хатчинс, уроженки Украины, режиссером Алексом Федосовым. Он рассказал о Галине и о правилах обращения с оружием на съемочных площадках Голливуда.