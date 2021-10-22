"Оружие всегда проверяется". Коллега Галины Хатчинс о том, что случилось на съемочной площадке "Раста".

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"Оружие всегда проверяется". Коллега Галины Хатчинс о том, что случилось на съемочной площадке "Раста".

55 минут назад

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Раст" застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.